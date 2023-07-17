Агент Кокорина высказался о будущем футболиста в «Фиорентине»

Тимофей Бердышев, агент российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, высказался о будущем футболиста в итальянской команде. Об этом сообщает Metaratings.

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По его словам, понимание наступит после окончания сборов с клубом из Флоренции.

«Если "Фиорентина" рассчитывает на Сашу как на боевую единицу, которая будет получать игровую практику, то Александр предпочтет остаться в клубе и играть», — заявил Бердышев.

Ранее стало известно, что Кокорин поучаствовал в матче «Фиорентины» впервые за 15 месяцев. Форвард вышел на поле в товарищеской встрече взрослой команды «фиалок» против молодежной и отметился голевым пасом.