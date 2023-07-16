Футболист Тарасов сообщил о госпитализации его жены Костенко

Анна Костенко, супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова , попала в больницу. Об этом сообщил сам футболист на своей странице в социальных сетях.

Позже Анна Костенко сообщила, была госпитализирована с пищевым отравлением, но поводов переживать нет. Анастасия Костенко вышла замуж за Дмитрия Тарасова в 2018 году. У супругов трое детей: четырехлетняя Милана, трехлетняя Ева и годовалый Алексей. Дмитрий Тарасов был женат трижды. Его первой супругой стала Оксана Пономаренко. У пары есть общая дочь Ангелина. С 2012 по 2016 год футболист состоял в браке с Ольгой Бузовой. Тарасов во время профессиональной карьеры футболиста выступал за "Локомотив", "Рубин" "Москву" и "Томь".