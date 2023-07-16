Футболист Тарасов сообщил о госпитализации его жены Костенко
Анна Костенко, супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова, попала в больницу. Об этом сообщил сам футболист на своей странице в социальных сетях.
"У нас кое-что случилось. Вчера любимую забрали в больницу", — написал Тарасов.
"Мама заболела и уехала в больницу, она будет там три дня", — пояснила дочь супругов, Милана.
Позже Анна Костенко сообщила, была госпитализирована с пищевым отравлением, но поводов переживать нет. Анастасия Костенко вышла замуж за Дмитрия Тарасова в 2018 году. У супругов трое детей: четырехлетняя Милана, трехлетняя Ева и годовалый Алексей. Дмитрий Тарасов был женат трижды. Его первой супругой стала Оксана Пономаренко. У пары есть общая дочь Ангелина. С 2012 по 2016 год футболист состоял в браке с Ольгой Бузовой. Тарасов во время профессиональной карьеры футболиста выступал за "Локомотив", "Рубин" "Москву" и "Томь".