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Футболист Тарасов сообщил о госпитализации его жены Костенко

Анна Костенко, супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова, попала в больницу. Об этом сообщил сам футболист на своей странице в социальных сетях.

Футболист Тарасов сообщил о госпитализации его жены Костенко
© Instagram (организация запрещена в России)

"У нас кое-что случилось. Вчера любимую забрали в больницу", — написал Тарасов.

"Мама заболела и уехала в больницу, она будет там три дня", — пояснила дочь супругов, Милана.

Позже Анна Костенко сообщила, была госпитализирована с пищевым отравлением, но поводов переживать нет. Анастасия Костенко вышла замуж за Дмитрия Тарасова в 2018 году. У супругов трое детей: четырехлетняя Милана, трехлетняя Ева и годовалый Алексей. Дмитрий Тарасов был женат трижды. Его первой супругой стала Оксана Пономаренко. У пары есть общая дочь Ангелина. С 2012 по 2016 год футболист состоял в браке с Ольгой Бузовой. Тарасов во время профессиональной карьеры футболиста выступал за "Локомотив", "Рубин" "Москву" и "Томь".

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