Малком объяснил, почему ЦСКА не является главным конкурентом «Зенита»

Футболист петербургского «Зенита» Малком заявил, что московский ЦСКА не является главным конкурентом сине-бело-голубых, отметив, что в России есть много команд, которые лучше армейцев, передает ТАСС.

«Можно ли говорить, что ЦСКА главный конкурент «Зенита»? Мое личное мнение, что есть много команд, которые лучше ЦСКА в России. Поэтому я не думаю, что ЦСКА наш главный конкурент», — сказал Малком.

В матче за Суперкубок России «Зенит» одолел ЦСКА. Основное время завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти закончилась со счетом 5:4. Решающий удар реализовал Роберт Ренан.

«Зенит» стал восьмикратным обладателем Суперкубка. Клуб с берегов Невы выиграл трофей в четвертый раз подряд.

«Зенит» — победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23. Команда под руководством Сергея Семака завоевала пятый титул подряд, оформив чемпионство досрочно в 26-м туре национального первенства. Всего за 30 туров «Зенит» набрал 70 очков.