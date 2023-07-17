«Тюмень» обыграла «Химки» в матче 1-го тура Первой лиги

Химчане начали сезон с поражения.

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Футбольный клуб «Тюмень» обыграл подмосковные «Химки» в домашнем матче 1-го тура чемпионата Первой лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Первый гол в матче забил нападающий тюменцев Илья Прохоров. Он отличился на 13-й минуте, а двумя минутами ранее не реализовал пенальти.

Гости отыгрались на 41-й минуте, форвард Александр Руденко реализовал 11-метровый.

На 50-й минуте хозяева снова вышли вперёд. Точным ударом отметился нападающий Александр Коротаев. Окончательный результат встречи установил форвард Евгений Татаринов, отправивший мяч в ворота соперника на 76-й минуте.