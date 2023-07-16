«Спартак» предложил € 7 млн за защитника сборной Сербии

Московский «Спартак» сделал предложение «Црвене Звезде» по поводу трансфера защитника Страхини Эраковича. Об этом сообщил Mozzart Sport.

Отмечается, что предложение «Спартака» составляет € 7 млн и включает в себя 10% от будущей перепродажи игрока. «Црвена Звезда» хочет выручить за Эраковича € 9 млн и 15% от следующей продажи. Первое предложение в € 5 млн было отклонено.

По информации источника, существует ранее заключённое соглашение между «Црвеной Звездой» и «Зенитом», по которому петербургский клуб в любой момент может направить своё предложение о покупке Эраковича в случае возможного трансфера игрока. В таком случае именно игрок будет решать, где продолжить свою карьеру.