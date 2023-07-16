Шнуров раскритиковал легионеров «Зенита» после матча с ЦСКА
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что легионеры петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо сыграли отвратительно в матче за Суперкубок России против московского ЦСКА, передает »Спорт-Экспресс».
«Как мне игра Малкома и Клаудиньо? Никак. Не знаю, связано ли это со слухами об их возможном уходе. В матче за Суперкубок они сыграли отвратительно», — сказал Шнуров.
Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти закончилась со счетом 5:4. Решающий удар реализовал Роберт Ренан.
«Зенит» стал восьмикратным обладателем Суперкубка. Клуб с берегов Невы выиграл трофей в четвертый раз подряд.
«Зенит» — победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23. Команда под руководством Сергея Семака завоевала пятый титул подряд, оформив чемпионство досрочно в 26-м туре национального первенства. Всего за 30 туров «Зенит» набрал 70 очков.
Ранее легенда ЦСКА Владимир Пономарев назвал лучшего игрока в матче за Суперкубок.