Экс-защитник ЦСКА назвал руководство «Зенита» идиотами
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал руководство петербургского «Зенита», заявив, что клубом руководят идиоты, передает Legalbet.
«Руководство «Зенита»? У толстосумов свое мнение о футболе. У нас такие же идиоты были в свое время на высоком уровне. Приходили к нам генералы на установку и говорили, как играть», — сказал Пономарев.
Также Пономарев отметил, что «Газпром» может купить Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но они уже не игровики, а использованный материал.
15 июля «Зенит» стал обладателем Кубка России, обыграв ЦСКА. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти закончилась со счетом 5:4. Решающий удар реализовал Роберт Ренан.
«Зенит» стал восьмикратным обладателем Суперкубка. Клуб с берегов Невы выиграл трофей в четвертый раз подряд.
Ранее Сергей Шнуров раскритиковал легионеров «Зенита» после матча с ЦСКА.