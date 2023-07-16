«Севастополь» одержал победу в дебютной игре во Второй лиге

Завершился матч 1-го тура ЛЕОН-Второй лиги-2023/2024, в котором встречались «Севастополь» и ростовский СКА . Команды играли на стадионе «СК Севастополь» ( Севастополь ). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым (Балашиха). Уверенную победу одержал «Севастополь» – 3:1.

Уже на 11-й минуте матча ростовчане вышли вперёд — отличился нападающий Павел Соломатин. «Севастополь» ещё до перерыва сумел перевернуть ход игры в свою пользу: сперва на 34-й минуте забитым мячом отметился Александр Смирнов, а через четыре минуты гол забил Матвей Гуйганов. Закрепить успех команде с Крымского полуострова помог мяч Редвана Османова на 63-й минуте. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «Севастополя».