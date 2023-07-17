Украинская ассоциация вновь потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА

«Мы неоднократно обращались в ФИФА и УЕФА по поводу попыток руководства российского футбола допустить крымские клубы к участию в российских внутренних чемпионатах. Обращаемся к вам снова с просьбой рассмотреть и принять меры по устранению нарушения всех существующих правил и норм.



Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА на этот счет, 16.07.2023 «Севастополь» и «Рубин» провели первые матчи во втором российском дивизионе. УАФ расценивает такие действия, как грубое нарушение уставов ФИФА и УЕФА, а также решения УЕФА об особом статусе крымского футбола. УАФ снова обращается в ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность исключения РФС из членства в ФИФА и УЕФА», — говорится в письме УАФ в адрес ФИФА, опубликованном пресс-службой украинской ассоциации.