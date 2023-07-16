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«Интер Майами» официально объявил о переходе Серхио Бускетса

«Интер Майами» объявил о подписании контракта с экс полузащитником сборной Испании Серхио Бускетсом.

«Интер Майами» официально объявил о переходе Серхио Бускетса
© globallookpress.com

35 летний футболист заключил соглашение с клубом MLS до 2025 года.

В субботу американский клуб официально представил аргентинца Лионеля Месси в качестве игрока команды.

Бускетс — воспитанник «Барселоны». Вместе с клубом полузащитник завоевал восемь титулов чемпиона Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, взял семь Кубков и столько же — Суперкубков Испании. В составе сборной Испании футболист стал чемпионом мира и Европы.