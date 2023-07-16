«Интер» начал переговоры с Хуаном Куадрадо

По информации источника, стороны приступили к предварительным переговорам. Речь идёт о контракте на один год (до лета 2024 года), по которому Куадрадо получит € 2 млн, не считая бонусы. Сообщается, что Куадрадо отклонил предложения из Саудовской Аравии и от турецкого «Фенербахче», поскольку хочет продолжить выступать в итальянской Серии А.