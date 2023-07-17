Сборная России пожелала Фернандесу удачи в «Зените»

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на новость о возвращении защитника Марио Фернандеса в РПЛ. 32-летний бразилец с российским паспортом 17 июля заключил контракт с «Зенитом».

«СуперМарио вернулся в Россию! Теперь Фернандес будет играть за «Зенит». Удачи в новом клубе, Марио», — говорится в сообщении национальной команды.

«Зенит» заключил с Фернандесом контракт, рассчитанный на один сезон с возможностью продления ещё на год. Предыдущим клубом Марио был бразильский «Интернасьонал», за который он выступал с января по апрель 2023 года. До этого защитник 10 лет защищал цвета московского ЦСКА.