Подольски: Кейн — единственный нападающий, способный помочь «Баварии»

«Думаю, что да. Когда Ули Хенесс делает такие заявления, за этим что-то стоит. Он слов на ветер не бросает. Гарри Кейн – единственный нападающий, действительно способный помочь «Баварии». Он в подходящем возрасте, классическая «девятка», забивает голы – идеально подходит «Баварии», — цитирует Подольски журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».