Акинфеев установил очередной рекорд российского футбола

Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев в матче за Суперкубок России 2023 года против петербургского «Зенита» обновил историческое достижение, став самым возрастным футболистом, когда-либо принимавшим участие в игре за этот трофей. Об этом сообщает Telegram-канал «Цифроскоп».

Капитан армейского клуба вышел на поле «Ак Барс Арены» в Казани в возрасте 37 лет и 98 дней. Предыдущий рекорд принадлежал футболисту грозненского «Терека» Дени Гайсумову, который сыграл в Суперкубоке-2005 против столичного «Локомотива» в возрасте 37 лет и 28 дней.