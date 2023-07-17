Президент ФНЛ отреагировал на террористическую атаку Крымского моста
Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов отреагировал на террористический акт на Крымском мосту. На данный момент ростовский СКА остается в Крыму, где проводит тренировочные сборы.
«В связи с террористической атакой на Крымский мост, повлекшей обрушение дорожного полотна, ФНЛ находится на постоянной связи с клубами. В первом туре в группе 1. ростовский СКА накануне встречался с «Севастополем». Сейчас команда из Ростова-на-Дону находится в Крыму. «Рубин Ялта» до сих пор находится в Краснодарском крае. на данный момент прорабатываются варианты возвращения этой команду Ялту через паромную переправу и железнодорожное сообщение с полуостровом.
Что касается второго тура нынешнего сезона Второй лиги, когда «Кубань Холдинг» должна будет сыграет в Ялте, а «Севастополь» приехать в Ставрополь, то мы будем следить за дальнейшим развитием событий. ФНЛ продолжит общаться с командами и уже затем принимать все решения. Мы отдельно сообщим, если произойдут какие то изменения в календаре», — приводит слова Измайлова пресс служба ФНЛ.
Несколькими часами ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил, что в ночь на 17 июля двумя беспилотными надводными аппаратами была осуществлена атака на Крымский мост. В результате террористического акта была повреждена автодорожная часть Крымского моста. На данный момент проезд автотранспорта по мосту невозможен, однако сохраняется возможность въехать в Крым по ж/д мосту, паромной переправе, а также через материковую часть.