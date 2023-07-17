Президент ФНЛ отреагировал на террористическую атаку Крымского моста

«В связи с террористической атакой на Крымский мост, повлекшей обрушение дорожного полотна, ФНЛ находится на постоянной связи с клубами. В первом туре в группе 1. ростовский СКА накануне встречался с «Севастополем». Сейчас команда из Ростова-на-Дону находится в Крыму. «Рубин Ялта» до сих пор находится в Краснодарском крае. на данный момент прорабатываются варианты возвращения этой команду Ялту через паромную переправу и железнодорожное сообщение с полуостровом.



Что касается второго тура нынешнего сезона Второй лиги, когда «Кубань Холдинг» должна будет сыграет в Ялте, а «Севастополь» приехать в Ставрополь, то мы будем следить за дальнейшим развитием событий. ФНЛ продолжит общаться с командами и уже затем принимать все решения. Мы отдельно сообщим, если произойдут какие то изменения в календаре», — приводит слова Измайлова пресс служба ФНЛ.