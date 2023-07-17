«Црвена Звезда» отдаст призовые жителям Косова

"Црвена Звезда" направит призовые за победу на турнире в Санкт-Петербурге жителям Косова
Белградская «Црвена Звезда» направит призовые в размере €50 тыс. за победу на Кубке Матч Премьер, который прошел в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля, жителям Косова и Метохии. Об этом сообщил генеральный директор клуба Звездан Терзич.
По его словам, «Црвена Звезда» играет и побеждает ради всей Сербии.
«Успехи нашего клуба — это подвиги, совершаемые во благо сербского народа. Так было и так будет всегда.
Мы решили в полном объеме направить призовые нашим людям в Косово и Метохии, чтобы хоть чуть-чуть помочь нашему обездоленному народу, который нуждается в помощи», — заявил Терзич.
На товарищеском турнире в России белградский клуб занял первое место, обыграв поочередно петербургский «Зенит», азербайджанский «Нефтчи» и турецкий «Фенербахче».
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