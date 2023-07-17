«Црвена Звезда» отдаст призовые жителям Косова

«Успехи нашего клуба — это подвиги, совершаемые во благо сербского народа. Так было и так будет всегда.



Мы решили в полном объеме направить призовые нашим людям в Косово и Метохии, чтобы хоть чуть-чуть помочь нашему обездоленному народу, который нуждается в помощи», — заявил Терзич.