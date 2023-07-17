Ялтинский «Рубин» вернулся в Крым

Ялтинский «Рубин» смог вернуться в Крым через паромную переправу, сообщил источник «Спорт День за Днем».

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По его информации, команда около 15 часов ехала из Краснодарского края, где в первом туре Второй лиги ФНЛ сыграла вничью с командой «Биолог Новокубанск» (1:1). Матч прошел в поселке Прогресс.

В ночь на 17 июля был атакован Крымский мост. В результате – повреждено автомобильное полотно, есть жертвы.

Сейчас на полуострове «застрял» футбольный клуб «СКА» Ростов-на-Дону. Команда играла с «Севастополем» (3:1) в первом туре чемпионата. В интервью «Царьграду Ростова-на-Дону» один из очевидцев сообщил, что команда застала момент подрыва Крымского моста, а водитель успел вовремя среагировать.

Источник «Спорт День за Днем» сообщил, что автобус получил незначительное повреждение.

«У нашего автобуса треснуло лобовое стекло», – сказал он.

Президент ФНЛ Наиль Измайлов сообщил, что лига следит за ситуацией с командами и будет принимать решения по дальнейшим изменениям в календаре.