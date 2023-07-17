Вратарь немецкого клуба Мариус Герсбек подрался на сборах

Вратарь немецкого футбольного клуба «Герта» Мариус Герсбек подрался на сборах команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Отмечается, что в отношении Герсбека начато расследование. Кроме того, спортсмена отстранили от мероприятий клуба.

«Спортивное руководство и руководство клуба теперь будут вместе оценивать ситуацию внутри компании, принимая во внимание текущие расследования», – сказано в сообщении.

Уточняется, что в данный момент Герсбек уже покинул австрийский тренировочный лагерь «Герты». Пока идёт расследование он будет тренироваться отдельно.