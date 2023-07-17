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Вратарь немецкого клуба Мариус Герсбек подрался на сборах

Вратарь немецкого футбольного клуба «Герта» Мариус Герсбек подрался на сборах команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Вратарь немецкого клуба Мариус Герсбек подрался на сборах
© kicker.de

Отмечается, что в отношении Герсбека начато расследование. Кроме того, спортсмена отстранили от мероприятий клуба.

«Спортивное руководство и руководство клуба теперь будут вместе оценивать ситуацию внутри компании, принимая во внимание текущие расследования», – сказано в сообщении.

Уточняется, что в данный момент Герсбек уже покинул австрийский тренировочный лагерь «Герты». Пока идёт расследование он будет тренироваться отдельно.

Ранее футболист Неймар подрался в ночном клубе в Рио-де-Жанейро.

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