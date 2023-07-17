Вратарь немецкого клуба Мариус Герсбек подрался на сборах
Вратарь немецкого футбольного клуба «Герта» Мариус Герсбек подрался на сборах команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что в отношении Герсбека начато расследование. Кроме того, спортсмена отстранили от мероприятий клуба.
«Спортивное руководство и руководство клуба теперь будут вместе оценивать ситуацию внутри компании, принимая во внимание текущие расследования», – сказано в сообщении.
Уточняется, что в данный момент Герсбек уже покинул австрийский тренировочный лагерь «Герты». Пока идёт расследование он будет тренироваться отдельно.
Ранее футболист Неймар подрался в ночном клубе в Рио-де-Жанейро.
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