«Черноморец» сыграл вничью с «Аланией» в матче 1-го тура Первой лиги

Новороссийцы достойно вернулись в Первую лигу.

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Новороссийский «Черноморец» и владикавказская «Алания» сыграли вничью в матче 1-го тура сезона-2023/2024 чемпионата Первой лиги. Встреча состоялась 17 июля в Новороссийске на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол в матче был забит на 65-й минуте. Нападающий владикавказцев Батраз Гурциев реализовал пенальти.

Хозяева ушли от поражения на 81-й минуте. Автором забитого мяча стал форвард Владислав Руденко.

По итогам минувшего сезона «Черноморец» завоевал путёвку в Первую лигу, выиграв свою группу во дивизионе рангом ниже.