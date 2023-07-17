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Сын Зидана Тео продлит контракт с «Реалом» до 2024 года

Сын Зинедина Зидана продлит контракт с «Реалом».

Сын Зидана Тео продлит контракт с «Реалом» до 2024 года
© Sports.ru

Сообщается, что на решение о продлении контракта Тео Зидана повлиял возможный уход Серхио Аррибаса и Карлоса Дотора. Переговоры о продлении соглашения начались в апреле.

В прошлом сезоне Тео провел 31 матч и забил 1 гол.