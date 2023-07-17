Сын Зидана Тео продлит контракт с «Реалом» до 2024 года
Сын Зинедина Зидана продлит контракт с «Реалом».
Сообщается, что на решение о продлении контракта Тео Зидана повлиял возможный уход Серхио Аррибаса и Карлоса Дотора. Переговоры о продлении соглашения начались в апреле.
В прошлом сезоне Тео провел 31 матч и забил 1 гол.
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Сын Зидана Тео продлит контракт с «Реалом» до 2024 года
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