Алдонин: со временем Фернандес перестанет быть легендой ЦСКА и уедет из России

«У меня на этот счёт двоякое мнение. Наверняка это последний большой контракт для Марио, поэтому он старался извлечь максимальную выгоду. Не знаю, почему не смогло договориться руководство ЦСКА.



В армейском клубе ждали возвращение Фернандеса, но не он первый, не он последний, хотя для болельщиков это боль. Конечно, Марио верой и правдой служил ЦСКА, никогда не избегал борьбы, даже ценой травм. Но со временем он перестанет быть легендой ЦСКА. Фернандес больше бразилец, чем россиянин. Да, у него есть российский паспорт, но всё равно Марио уедет жить в Бразилию», — цитирует Алдонина «Матч ТВ».