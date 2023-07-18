"Аль-Наср" потерпел разгромное поражение от испанской "Сельты"

На стадионе "Алгарве" в Португалии завершился товарищеский матч между саудовским "Аль-Насром" и испанской "Сельтой". Встреча закончилась победой "Сельты" со счетом 5:0. Все пять мячей были забиты во втором тайме. На 57-й минуте защитник испанской команды Гаэль Алонсо открыл счет на табло.

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Нападающий Мигель Родригес удвоил преимущество "Сельты" на 62-й минуте. На 71-й минуте Мигель Родригес оформил дубль. Через две минуты счет до разгромного довел форвард Йорген Ларсен. Он же забил пятый мяч "Сельты" на 75-й минуте. Португальский нападающий "Аль-Насра" был заменен на 48-й минуте матча. Роналду стал игроком "Аль-Насра" 2 января после ухода из английского "Манчестер Юнайтед".