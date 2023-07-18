Женская сборная России по футболу победила команду Ирана

Футболистки сборной России со счетом 2:0 обыграла команду Ирана в товарищеской встрече. Матч прошел во вторник в подмосковном Новогорске в закрытом режиме.

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В составе победителей отличились Екатерина Братко (45+3), Алена Андреева (51). На 54-й минуте Андреева не реализовала пенальти.

Футболистки сборных России и Ирана провели второй товарищеский матч. 14 июля в Казани россиянки победили со счетом 4:0.