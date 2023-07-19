«Барселона» объявила о возвращении воспитанника Ориоля Ромеу

31-летний Ромеу начинал карьеру в академиях «Ульдеконы» и «Эспаньола», но семь лет провёл в структуре «Барселоны» (с 2004 по 2011 год). Затем он выступал за «Челси», «Валенсию», «Штутгарт», «Саутгемптон», а с 2022-го представлял «Жирону».