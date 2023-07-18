Аджоев сообщил об уходе с поста президента тульского «Арсенала»

Гурам Аджоев подтвердил, что покинул должность президента тульского «Арсенала». Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что губернатор региона Алексей Дюмин может принять решение об увольнении функционера.

«Да, могу подтвердить, что покинул тульский «Арсенал». Написал заявление, забрал из клуба трудовую книжку. Это произошло на прошлой неделе», – цитирует Аджоева «Матч ТВ».

Экс-президент туляков отметил, что при нём команда показала серьёзные результаты, трижды подряд занимая место в первой восьмёрке Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Также «Арсенал» выходил в полуфинал Кубка России и выступал в еврокубках.

61-летний Аджоев занимал пост президента «Арсенала» с 2016 года. Ранее он работал в должности спортивного директора московского «Динамо».