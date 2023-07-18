Почти 4,5 млн человек посмотрели матч за Суперкубок

— Матч за первый трофей сезона вышел достаточно напряженным, где-то больше тактическим. Хочу отметить безупречную организацию матча со стороны коллег из РФС — получил огромное удовольствие от игры и всего, что ее окружало на стадионе. Мы вместе с коллегами несколько недель готовились к этой игре — изучали возможности для расстановки камер, студии, смотрели сценарные планы. Рады, что наша работа дала хороший результат и в цифрах, и в отзывах болельщиков, — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.