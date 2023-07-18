Почти 4,5 млн человек посмотрели матч за Суперкубок
Матч за Olimpbet Суперкубок России между ЦСКА и Зенитом» в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» посмотрели 4,4 миллиона телезрителей.
По данным Mediascope РФ, матч занял первое место среди федеральных каналов в аудитории М 14-59 в городах 100 к+ с долей 13%.
— Мы рады, что в Казани нам удалось подарить болельщикам большой футбольный праздник. Все отмечают прекрасную организацию матча и праздничную атмосферу на стадионе, которую благодаря «Матч ТВ» удалось передать почти 4,5 миллионам телезрителей. Для летнего отпускного периода это очень хорошие цифры. Со своей стороны, мы также отмечаем рекордные коммерческие сборы для Суперкубка, 70% из которых РФС направит клубам-участникам, — прокомментировала новость заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.
— Матч за первый трофей сезона вышел достаточно напряженным, где-то больше тактическим. Хочу отметить безупречную организацию матча со стороны коллег из РФС — получил огромное удовольствие от игры и всего, что ее окружало на стадионе. Мы вместе с коллегами несколько недель готовились к этой игре — изучали возможности для расстановки камер, студии, смотрели сценарные планы. Рады, что наша работа дала хороший результат и в цифрах, и в отзывах болельщиков, — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоялась 15 июля в Казани и завершилась победой петербургского клуба в серии пенальти. Матч предваряла насыщенная шоу-программа с выступлениями группы «Ленинград», «Монгол Шуудан», DJ Smash и Тоси Чайкиной. По окончании матча солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров вместе с игроками и болельщиками «Зенита» на поле исполнил песню «Сине-бело-голубое небо».