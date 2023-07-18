Празднование чемпионства «Ривер Плейта» завершилось трагедией для защитника

Защитник аргентинского «Ривер Плейт» Элиас Гомес потерял сестру и мать в день победы своей команды в национальном чемпионате.

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«Ривер Плейт» стал победителем нынешнего сезона чемпионата Аргентины за два тура до завершения соревнований, обыграв на своём поле со счётом 3:1 «Эстудиантес». Клуб из Буэнос-Айреса стал чемпионом страны в 38-й раз в истории.

Однако для Гомеса этот день омрачился трагедией. Возвращаясь после матча домой, мать игрока Зунильда и его сестра Мелани попали в ДТП, в их машину врезался в грузовик. Обе женщины скончались.