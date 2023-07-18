Экс‑футболист «Спартака» признался, что Черчесов не звал его в «Ференцварош»

Полузащитник азербайджанского «Нефтчи» и экс игрок «Спартака» Филип Озобич в интервью «Матч ТВ» рассказал, что главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов не приглашал его в венгерскую команду.

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Озобич подписал контракт со «Спартаком» в 2008 года в возрасте 16 лет, когда главным тренером «красно белых» был Черчесов, при нем футболист провел несколько тренировок.

— Станислав Черчесов, при котором ты оказался в «Спартаке», выиграл уже два чемпионата Венгрии. Может, он тебя приглашал к себе?