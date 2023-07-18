С экс-тренера сборной Уэльса сняли обвинения в нападении на девушек

«Мистер Гиггз испытывает глубокое облегчение от того, что дело наконец-то завершилось после почти трехлетней борьбы за то, чтобы очистить свое имя. Теперь он намерен восстановить свою жизнь и карьеру как невиновный человек», – сказал адвокат экс-футболиста Крис Доу.

В апреле 2021 года валлийцу было предъявлено обвинение в нападении на двух женщин – в ноябре 2020 года он якобы нанес телесные повреждения своей бывшей девушке Кейт и напал на ее младшую сестру Эмму, во время того же предполагаемого инцидента в его доме в Уорсли. Также его обвинили в поведении с элементами принуждения и контроля с декабря 2017 года по ноябрь 2020 года. Гиггз отрицал все обвинения.