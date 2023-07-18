С экс-тренера сборной Уэльса сняли обвинения в нападении на девушек

С Гиггза сняли обвинения в нападении на девушек. Из-за них он ушел из сборной Уэльса перед ЧМ
С Райана Гиггза сняты обвинения в домашнем насилии.
Сегодня с бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» сняли все обвинения. Судья Хилари Мэнли постановила, что он невиновен по всем пунктам обвинения.
«Мистер Гиггз испытывает глубокое облегчение от того, что дело наконец-то завершилось после почти трехлетней борьбы за то, чтобы очистить свое имя. Теперь он намерен восстановить свою жизнь и карьеру как невиновный человек», – сказал адвокат экс-футболиста Крис Доу.
В апреле 2021 года валлийцу было предъявлено обвинение в нападении на двух женщин – в ноябре 2020 года он якобы нанес телесные повреждения своей бывшей девушке Кейт и напал на ее младшую сестру Эмму, во время того же предполагаемого инцидента в его доме в Уорсли. Также его обвинили в поведении с элементами принуждения и контроля с декабря 2017 года по ноябрь 2020 года. Гиггз отрицал все обвинения.
В августе 2022-го состоялся суд по этому делу с участием присяжных, но они не смогли вынести решение, поэтому 31 июля должно было начаться повторное слушание по этим же обвинениям. Теперь оно не состоится.
Напомним, в июне 2022-го Гиггз покинул пост тренера сборной Уэльса, чтобы обвинения в нападении на девушек не мешали команде готовиться к ЧМ-2022.