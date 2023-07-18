ФНЛ перенесла домашний матч ялтинского "Рубина"

Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) приняло решение перенести домашний матч ялтинского "Рубина" против клуба "Кубань-Холдинг" из станицы Павловская на 3 сентября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ФНЛ.

© Пресс-служба ФК "Рубин"

Матч должен был пройти в Ялте в рамках второго тура первой подгруппы первой группы дивизиона Б Леон - Второй лиги 23 июля, но игра пройдет на домашнем стадионе "Кубань-Холдинга". Домашний матч "Рубина" против "Кубань-Холдинга" пройдет 3 сентября в рамках восьмого тура. Эта игра должна была стать первым домашним матчем "Рубина" во Второй лиге.

"Все мы с нетерпением ждали первый домашний матч во Второй лиге, но, к сожалению, инцидент, случившийся вчера на Крымском мосту, внес определенные коррективы в календарь чемпионата. Прошу поддержать команду в этот сложный момент - уверен, вместе мы справимся и будем идти к нашим общим победам", - заявил президент "Рубина" Кирилл Шапошников.

Он также пожелал скорейшего выздоровления девочке, пострадавшей в результате теракта на Крымском мосту.