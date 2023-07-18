Матч «Спартака» и «Нефтчи» приостановили из-за задымления

Товарищеский матч московского «Спартака» и бакинского «Нефтчи» приостановили в связи с задымлением на поле из за использования пиротехники фанатами.

Встреча проходит в Москве на «Открытие Арене», счет к концу второго тайма — 2:0 в пользу «Спартака». Игра была приостановлена на 80 й минуте из за задымления на фанатской трибуне болельщиков «красно белых».

Встреча уже возобновилась.