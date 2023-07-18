Матч «Спартака» и «Нефтчи» приостановили из-за задымления

Матч «Спартака» и «Нефтчи» приостановили в связи с задымлением из‑за использования пиротехники фанатами
Товарищеский матч московского «Спартака» и бакинского «Нефтчи» приостановили в связи с задымлением на поле из за использования пиротехники фанатами.
Встреча проходит в Москве на «Открытие Арене», счет к концу второго тайма — 2:0 в пользу «Спартака». Игра была приостановлена на 80 й минуте из за задымления на фанатской трибуне болельщиков «красно белых».
Встреча уже возобновилась.
Новый сезон в МИР РПЛ стартует в ближайшие выходные, «Спартак» 23 июля дома сыграет с «Оренбургом». «Матч ТВ» в первом туре в прямом эфире покажет три матча: «Локомотив» — «Рубин» (22 июля, 17:15), «Ахмат» — «Крылья Советов» (22 июля, 19:45) и «Сочи» — «Балтика» (23 июля, 19:45).