«Бавария» разгромила немецкий клуб со счетом 27:0

В первом тайме «Бавария» забила сопернику 18 мячей, а во втором – ещё девять.

Первый официальный матч в сезоне-2023/2024 «Бавария» проведёт 12 августа. В этот день команда Томаса Тухеля сыграет против «РБ Лейпцига» в Суперкубке Германии. В прошлом году в матче за Суперкубок мюнхенцы оказались сильнее того же соперника со счётом 5:3.