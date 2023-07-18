«Бавария» разгромила немецкий клуб со счетом 27:0

«Бавария» разгромила «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче со счётом 27:0
Мюнхенская «Бавария» не оставила никаких шансов немецкому любительскому клубу «Роттах-Эгерн», выиграв товарищескую встречу с разгромным счётом 27:0.
В первом тайме «Бавария» забила сопернику 18 мячей, а во втором – ещё девять.
Джамал Мусиала, Матис Тель и Марсель Забитцер отличились по пять раз. Хет-триком отметился Серж Гнабри. Ещё по одному мячу забили Альфонсо Дэвис, Конрад Лаймер, Нуссайр Мазрауи, Деотшанкюль Юпамекано, Лерой Зане, Рафаэл Геррейру, Райан Гравенберх, Кингсли Коман и Садио Мане.
Первый официальный матч в сезоне-2023/2024 «Бавария» проведёт 12 августа. В этот день команда Томаса Тухеля сыграет против «РБ Лейпцига» в Суперкубке Германии. В прошлом году в матче за Суперкубок мюнхенцы оказались сильнее того же соперника со счётом 5:3.