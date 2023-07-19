Звездный футболист «Атлетико» заявил о желании играть за «Барселону»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс рассказал, что с детства мечтает перейти в «Барселону». Его слова передает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
«Барселона» всегда была моим первым выбором, и я хотел бы присоединиться к «Барсе». Это всегда было моей мечтой с детства. Если это произойдет, для меня это будет сбывшейся мечтой», — сказал Феликс.
Феликс выступал за португальскую «Бенфику» на протяжении трех сезонов. Он перешел в мадридскую команду в 2019 году. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2027 года. Половину прошедшего сезона он провел в Английской премьер-лиге (АПЛ), выступая за «Челси» на правах аренды. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Феликса составляет €50 млн.
Ранее сообщалось, что «Бенфика» намерена вернуть Жоау Феликса из «Атлетико».