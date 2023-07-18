«Аль‑Хиляль» договорился о покупке Малкома у «Зенита»

Саудовский клуб «Аль Хиляль» договорился о трансфере нападающего «Зенита» Малкома, сообщает Ariyadhiah.
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Контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 30 миллионов евро.
В минувшем сезоне форвард забил 23 мяча в 27 играх МИР РПЛ, став лучшим бомбардиром.
В составе «Зенита» бразилец стал четырехкратным чемпионом России, также один раз выиграл Кубок и четырежды — Суперкубок страны. Зимой 2023 года Малком получил российское гражданство.