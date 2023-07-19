Клубы MLS могут заменить искусственный газон на натуральный из‑за перехода Месси

Клубы MLS могут заменить искусственный газон на стадионах на натуральный из‑за перехода Месси — СМИ
Североамериканская Главная футбольная лига (MLS) рассматривает вариант с переходом всех клубов лиги на натуральный газон после трансфера аргентинца Лионеля Месси в «Интер Майами».
На стадионе «Интер Майами» лежит натуральный газон, на котором привык играть Месси. Однако многие клубы MLS до сих пор предпочитают искусственное покрытие из за простоты его обслуживания. Считается, что на искусственном газоне футболисты получают травмы чаще, чем на натуральном.
— MLS проводит множество международных игр, мы использовали натуральную траву на некоторых стадионах, но мы никогда не делали этого на играх регулярного чемпионата, — цитирует руководителя лиги Дона Гарбера talkSPORT. — Ожидаю, что вскоре будут изменения, однако предстоит проделать большую работу, чтобы разобраться во всем. Многие звезды приезжают в MLS, и они либо заинтригованы, либо обеспокоены тем, что не будут играть на траве.