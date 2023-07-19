Клубы MLS могут заменить искусственный газон на натуральный из‑за перехода Месси

— MLS проводит множество международных игр, мы использовали натуральную траву на некоторых стадионах, но мы никогда не делали этого на играх регулярного чемпионата, — цитирует руководителя лиги Дона Гарбера talkSPORT. — Ожидаю, что вскоре будут изменения, однако предстоит проделать большую работу, чтобы разобраться во всем. Многие звезды приезжают в MLS, и они либо заинтригованы, либо обеспокоены тем, что не будут играть на траве.