Оправданный по всем статьям Бенжамен Менди перешел в «Лорьян»

28-летний защитник присоединился к «Лорьяну» на правах свободного агента после истечения контракта с «Манчестер Сити». Соглашение с французским клубом рассчитано на 2 года.

Бенжамен Менди не выходил на поле с августа 2021 года. После предъявления защитнику обвинений в нескольких эпизодах сексуального насилия «Манчестер Сити» отстранил его. Менди был заключен под стражу и освобожден под залог в январе 2022 года, после чего провел полгода под домашним арестом. В июле 2023 года Менди были сняты все обвинения.