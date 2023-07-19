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"Ференцварош" проиграл "Клаксвику" со счетом 0:3 и выбыл из Лиги чемпионов

«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова завершил борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/24.

«Ференцварош» Черчесова вылетел из Лиги чемпионов от команды с Фарерских островов
© globallookpress.com

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов действующие чемпионы Венгрии уступили «Клаксвику», представляющему Фарерские острова.

Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Групама» и завершилась разгромным поражением хозяев со счетом 0:3.

В составе победителей дублем отметился 31-летний полузащитник Анри Фредериксберг, еще один мяч оформил Люк Касси.

После этой неудачи команда Станислава Черчесова попала в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где продолжит борьбу за попадание в групповой этап турнира.

«Клаксвик» сыграет за выход в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов с чемпионом Швеции «Хеккеном».

Ранее чемпион мира по боксу Александр Усик подписал контракт с «Полесьем».

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