Капитан сборной Норвегии Мьельде: чувствовала себя в безопасности во время стрельбы в Окленде

Международная федерация футбола (ФИФА) в Twitter прокомментировала стрельбу в новозеландском Окленде, в котором пройдет чемпионат мира по футболу среди женских команд.

"ФИФА была проинформирована о том, что это был единичный инцидент, не связанный с футбольными событиями, и матч открытия сегодня вечером в "Эден Парке" пройдет, как и планировалось", — говорится в заявлении.

Стрельба произошла накануне матча норвежской команды против Новой Зеландии на женском чемпионате мира. Сообщалось, что стрелок произвел несколько выстрелов с помпового оружия. Преступник был ликвидирован новозеландскими правоохранительными органами.

Встреча между сборными Норвегии и Новой Зеландии пройдет в новозеландском городе Окленд на стадионе "Эден Парк". Стартовый свисток прозвучит в 10:00 по московскому времени. Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдет с 20 июля по 20 августа. Норвежская команда на групповом этапе сыграет также с Филиппинами и Швейцарией.