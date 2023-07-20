$91.20+0.51102.44+0.42

Россия осталась на 38-м месте рейтинга ФИФА, Мексика поднялась на две строчки

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте представила обновлённую версию рейтинга мужских национальных команд.

Россия осталась на 38-м месте рейтинга ФИФА
© Чемпионат.com

В новой версии рейтинга сборная России осталась на 38-й строчке. Команда Украины продолжает занимать 24-е место.

Топ-10 мужских сборных остался неизменным:

  1. Аргентина.
  2. Франция.
  3. Бразилия.
  4. Англия.
  5. Бельгия.
  6. Хорватия.
  7. Нидерланды.
  8. Италия.
  9. Португалия.
  10. Испания.

Заметный прогресс показала сборная Мексики, которая поднялась на две строчки рейтинга и теперь занимает 12-е место. Швейцария и Марокко опустились на 13-ю и 14-ю строчки соответственно. С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте ФИФА.

Напомним, что сборная России по-прежнему отстранена от участия в официальных матчах по решению ФИФА и УЕФА.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости