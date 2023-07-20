Россия осталась на 38-м месте рейтинга ФИФА

Заметный прогресс показала сборная Мексики, которая поднялась на две строчки рейтинга и теперь занимает 12-е место. Швейцария и Марокко опустились на 13-ю и 14-ю строчки соответственно. С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте ФИФА.