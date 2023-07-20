Россия осталась на 38-м месте рейтинга ФИФА, Мексика поднялась на две строчки
Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте представила обновлённую версию рейтинга мужских национальных команд.
В новой версии рейтинга сборная России осталась на 38-й строчке. Команда Украины продолжает занимать 24-е место.
Топ-10 мужских сборных остался неизменным:
- Аргентина.
- Франция.
- Бразилия.
- Англия.
- Бельгия.
- Хорватия.
- Нидерланды.
- Италия.
- Португалия.
- Испания.
Заметный прогресс показала сборная Мексики, которая поднялась на две строчки рейтинга и теперь занимает 12-е место. Швейцария и Марокко опустились на 13-ю и 14-ю строчки соответственно. С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте ФИФА.
Напомним, что сборная России по-прежнему отстранена от участия в официальных матчах по решению ФИФА и УЕФА.
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