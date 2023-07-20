Российский футболист отказался от смены спортивного гражданства
Cпортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал, что полузащитник Руслан Фищенко не стал менять спортивное гражданство на азербайджанское.
«Руслан Фищенко принял решение оставить себе российское гражданство. Он намерен выйти с «Родиной» в РПЛ и получить вызов в сборную России», – приводит слова Зинина Sport24.
23-летний Фищенко выступал в академии ЦСКА, затем находился в «Ростове», «Велесе», но наибольшую популярность получил благодаря игре за «Уфу», с которой выступал в Российской Премьер-Лиге, а затем вылетел в Мелбет Первую лигу. По ходу прошлого сезона полузащитник перешёл в «Родину», в составе которой в 16 матчах отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
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