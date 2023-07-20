Миранчуком интересуются несколько клубов Серии A

По информации источника, возвращение Миранчука, который сейчас находится в расположении «Аталанты», в «Торино», в котором тот выступал на правах аренды в прошлом сезоне, маловероятно, однако не исключено полностью, так как до закрытия трансферного окна ещё есть время, а главный тренер туринцев Иван Юрич хотел бы видеть российского футболиста в команде.