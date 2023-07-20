УЕФА призвали переносить матчи из стран, которые не дают виз россиянам

«На мой взгляд, здесь нарушается самый главный принцип спорта — честности состязания. На ответный матч в Эстонию у нас не смогли поехать три человека. В Швецию, получается, не смогут поехать двое — игрок основного состава и первый помощник тренера. Для нас это серьёзная проблема — ведь это ключевые люди в команде. Особенно если выйдем в следующий раунд. Хотя у эстонцев команда тоже неплохая, серьёзно готовится. Тот же Коваленко играет в Армении уже несколько лет и является нашим ведущим исполнителем. Мы пытаемся что-то сделать, и в прошлом году пытались. Как я понимаю, это проблема не только нашего клуба. Это общая проблема, которую надо решать сообща. Если УЕФА не может обеспечить участие всех сильнейших игроков в тех или иных матчах, значит, надо требовать проведения матчей в странах, где команды смогут участвовать полными составами. Потому что, повторюсь, нарушается основополагающий в любых спортивных состязаниях, особенно в европейских кубках, принцип справедливости», — сказал Согомонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.