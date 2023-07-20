УЕФА призвали переносить матчи из стран, которые не дают виз россиянам

Президент «Пюника» призвал УЕФА переносить матчи из стран, которые не дают виз россиянам
Президент «Пюника» Артур Согомонян призвал УЕФА не нарушать принцип справедливости.
«На мой взгляд, здесь нарушается самый главный принцип спорта — честности состязания. На ответный матч в Эстонию у нас не смогли поехать три человека. В Швецию, получается, не смогут поехать двое — игрок основного состава и первый помощник тренера. Для нас это серьёзная проблема — ведь это ключевые люди в команде. Особенно если выйдем в следующий раунд. Хотя у эстонцев команда тоже неплохая, серьёзно готовится. Тот же Коваленко играет в Армении уже несколько лет и является нашим ведущим исполнителем. Мы пытаемся что-то сделать, и в прошлом году пытались. Как я понимаю, это проблема не только нашего клуба. Это общая проблема, которую надо решать сообща. Если УЕФА не может обеспечить участие всех сильнейших игроков в тех или иных матчах, значит, надо требовать проведения матчей в странах, где команды смогут участвовать полными составами. Потому что, повторюсь, нарушается основополагающий в любых спортивных состязаниях, особенно в европейских кубках, принцип справедливости», — сказал Согомонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.