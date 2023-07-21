Сегодня стартует чемпионат Российской премьер-лиги 2023/24. Футболист Павел Погребняк - о раскладе сил в турнире

Сегодня стартует чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2023/24. Программу первого тура откроет матч между столичным "Динамо" и "Краснодаром".

Турнир пройдет по традиционной круговой системе. 16 команд проведут друг с другом по 30 матчей: по 15 дома и на выезде. До зимней паузы будет сыграно 18 туров, а в весенней части - оставшиеся 12. Матчи заключительного тура запланированы на 25 мая.

Видео дня

Состав участников по сравнению с предыдущим сезоном претерпел изменения. Вместо потерявших прописку в элите столичного "Торпедо" и подмосковных "Химок" сыграют казанский "Рубин", вернувшийся в РПЛ сезон спустя, и калининградская "Балтика", в последний раз выступавшая в высшем дивизионе 25 лет назад.

13 городов представляют клубы в стартующем сезоне РПЛ. У Москвы традиционно наибольшее представительство - четыре команды

Чемпионский титул уже пятый год подряд будет защищать питерский "Зенит". Поход за "золотом" команда Сергея Семака начнет гостевым матчем против "Пари НН". В прошлом сезоне "Зенит" с волжанами разделался без проблем, одержав две победы с одинаковым счетом - 3:0.

Серебряный призер прошлого сезона, московский ЦСКА стартует матчем в Екатеринбурге против местного "Урала". Предыдущий вояж армейцев сюда завершился победой - 2:1.

Обладатель "бронзы" сезона 2022/23 столичный "Спартак" примет "Оренбург", который в минувшем чемпионате доставил немало хлопот даже грандам и занял высокое седьмое место. Правда, один из соавторов успеха команды, чешский тренер Марцел Личка сменил место работы. Теперь он возглавляет московское "Динамо", а на вакантный пост в "Оренбурге" заступил его соотечественник Иржи Ярошик. К слову, это единственная тренерская перестановка в РПЛ по ходу межсезонья.

Личку тоже ждет на старте непростое испытание "Краснодаром". Его предшественник Славиша Йоканович в прошлом сезоне подход к "быкам" так и не нашел (0:0, 1:3).

Если же возвращаться к разговору о перестановках, нельзя пройти мимо изменений в судейском корпусе. В новый сезон отечественный футбол входит с новым главой судейского департамента, авторитетным сербским рефери Милорадом Мажичем. Он уже запустил ряд революционных реформ. Теперь работа арбитров будет оцениваться иначе, больше полномочий получат видеоассистенты (VAR) и так далее. Посмотрим, как нововведения отразятся на качестве игры.

Лучшие команды прошлого сезона "Зенит" и ЦСКА один трофей уже разыграли. Суперкубок достался питерцам. Фото: РИА Новости

Погребняк ставит на "Зенит"

Перед стартом сезона своими мыслями о раскладе сил в чемпионате с "РГ" поделился бывший форвард сборной России и "Зенита", чемпион страны, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Павел Погребняк.

"Зенит" - главный фаворит Премьер-лиги?

Павел Погребняк: Конечно. Начиная с 2007 года питерский клуб является главным претендентом на чемпионство. "Зенит" продолжает штамповать титулы. Это команда номер один, которая будет и дальше завоевывать трофеи. Ближе всех к ней ЦСКА, который с приходом Владимира Федотова мне очень нравится. Матч за Суперкубок показал высокий уровень армейцев. Федотов с большим рвением руководил действиями своих игроков со скамейки, его методы мне импонируют. Понятно, ушел парагваец Хесус Медина, не исключен трансфер колумбийца Хорхе Карраскаля. Но ЦСКА силен и наверняка составит конкуренцию "Зениту" в борьбе за "золото".

Игра питерцев во встрече за Суперкубок с ЦСКА многих разочаровала. А вас?

Павел Погребняк: Ни в коем случае. Это был матч за трофей. По-другому такие игры не проводятся. Да, мы не увидели шоу, команды были осторожны, мало опасных моментов, но накал борьбы был на высочайшем уровне. Реально на поле была заруба. Поэтому по Суперкубку я бы никаких выводов не делал бы. А что вы хотели? В таких ситуациях не бывает, чтобы одна команда разгромила другую 5:0. Кто в какой форме - покажет начало чемпионата.

Возможный уход бразильца Малкома станет большим ударом по зенитовцам?

Павел Погребняк: Если он все же уйдет, то это потеря не только для питерского клуба, но и всего чемпионата. Таких легионеров раз-два и обчелся. Я бы очень не хотел, чтобы Малком покинул Премьер-лигу. Но все понимают, какой это соблазн для игрока - зарабатывать 18-20 миллионов евро в год. Футболиста здесь винить нельзя, ведь он может обеспечить себя на долгие годы вперед. Что касается нашего первенства, то еще раз повторю: без Малкома будет плохо всем, "Зениту" в особенности. Тем более под вопросом будущее бразильцев Вендела и Клаудиньо. И все же, думаю, руководство в курсе всех этих потенциальных трансферов и найдет достойную замену, хотя таких исполнителей найти непросто.

Блекло в Суперкубке выглядел бразилец Клаудиньо, поссорившийся с Сергеем Семаком после замены. Что с ним происходит?

Павел Погребняк: Человек был на желтой карточке, матч был таким, что в принципе никто не выделялся. Потому Семак решил убрать Клаудиньо, чтобы вдруг не остаться вдесятером. А интервью бразильца после игры, в котором он признался в желании остаться в клубе, - лишнее подтверждение хорошего микроклимата в раздевалке. Никаких проблем здесь не вижу.

По-настоящему скандальным стал `ереход Марио Фернандеса в "Зенит". Вы как отнеслись к этому переходу?

Павел Погребняк: Теплый прием в Москве ему обеспечен. Любит человек играть под давлением - это же прекрасно (смеется). Ждем его дебюта за "Зенит". На самом деле качественное усиление. Плюс у Фернандеса российский паспорт, что было немаловажно при принятии решения о его переходе.

Обновленное "Динамо" при чехе Марцеле Личке может ворваться в борьбу за тройку?

Павел Погребняк: Эта команда для меня загадка. Посмотрим, как они себя проявят.

Павел Погребняк: "Зенит" - клуб номер один в России. Он будет и дальше штамповать трофеи. Ближе всего к питерцам - ЦСКА

Многого ждут от "Локомотива". Что думаете?

Павел Погребняк: Они мне нравятся. Если поймают кураж, как во второй части прошлого сезона, когда они набрали больше всех очков за весну, могут побороться за тройку. Но вряд ли "Локомотив" будет биться за титул с "Зенитом".

Наконец, "Спартак". "Красно-белые" готовы к завоеванию титула?

Павел Погребняк: Они хорошо укомплектовались летом, у них есть лидеры на каждой линии. Посмотрим, как все сложится. Болельщики "Спартака" ждут побед от своей команды, но им нужна помощь в лице футболистов.

Где будем смотреть

21 июля, пятница, "Матч Премьер"

18.55. "Динамо" (Москва) - "Краснодар". Прямая трансляция.

22 июля, суббота, "Матч ТВ"

17.00. "Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань). Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

15.10. "Пари НН" (Нижний Новгород) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

23 июля, воскресенье, "Матч ТВ"

19.55. "Сочи" - "Балтика" (Калининград). Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

17.25. "Спартак" (Москва) - "Оренбург". Прямая трансляция.