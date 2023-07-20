Президент «Нефтчи» высказался о продолжении сотрудничества с российскими клубами

«Возможно ли проведение товарищеского матча с российским клубом осенью? Я сейчас ничего не могу сказать, вы знаете, у нас сам формат приезда в Россию возник довольно спонтанно. Мы запланировали полететь в Австрию, а потом пришло предложение. Сейчас такое время, что всё может очень быстро организоваться. Ничего не могу вам сказать.



Но то, что мы будем плодотворно сотрудничать или стараться как минимум подвести к тому, чтобы мы играли, я думаю, что вопросов не должно быть», — приводит слова Гулиева ТАСС.