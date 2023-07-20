Президент «Нефтчи» высказался о продолжении сотрудничества с российскими клубами

Президент «Нефтчи» выразил уверенность в продолжении сотрудничества с российскими клубами
Президент азербайджанского «Нефтчи» Кямран Гулиев дал понять, что клуб будет продолжать сотрудничать с российскими клубами.
«Возможно ли проведение товарищеского матча с российским клубом осенью? Я сейчас ничего не могу сказать, вы знаете, у нас сам формат приезда в Россию возник довольно спонтанно. Мы запланировали полететь в Австрию, а потом пришло предложение. Сейчас такое время, что всё может очень быстро организоваться. Ничего не могу вам сказать.
Но то, что мы будем плодотворно сотрудничать или стараться как минимум подвести к тому, чтобы мы играли, я думаю, что вопросов не должно быть», — приводит слова Гулиева ТАСС.
Напомним, «Нефтчи» принял участие в Кубке PARI Премьер, прошедшем в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля, заняв четвертое место и не набрав ни одного очка в 3 встречах. В этом турнире азербайджанская команда провела матчи против петербургского «Зенита» (1:3), турецкого «Фенербахче» (0:1), сербской «Црвены Звезды» (0:4). 18 июля «Нефтчи» уступил московскому «Спартаку» в товарищеской игре со счётом 0:2.