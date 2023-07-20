«Абсолютно несправедливое»: что говорят об увольнении Черчесова из венгерского клуба

Бывший футболист Валерий Кечинов прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

««Ференцварош» с Черчесовым становился дважды чемпионом Венгрии, но, наверное, главная задача была выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Увольнение Черчесова абсолютно несправедливое, потому что человек добывал для клуба трофеи. Не попали в групповой этап ЛЧ — всякое может произойти.



Черчесова однозначно скоро можно будет увидеть в РПЛ. Станислав Саламович доказал, что он топовый российский тренер. Мне кажется, ему точно будет сделано предложение из хорошего клуба РПЛ, когда там произойдёт отставка тренера», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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Чемпион Венгрии «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова вылетел из розыгрыша Лиги Чемпионов на этапе квалификации, уступив в родных стенах фарерскому «Клаксвику» со счётом 3:0. Сразу же после матча руководство клуба объявило об отставке российского специалиста.

Несмотря на то, что на послематчевой пресс-конференции Черчесов заявил, что не планирует покидать клуб, пресс-служба «Ференцвароша» объявила о его увольнении, поблагодарив за два года работы с командой.

Напомним, под руководством Черчесова «Ференцварош» дважды становился чемпионом Венгрии.

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался об отставке главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Уволили Черчесова понятно почему — резкое отношение к поражению от фарерского клуба, да ещё и со счётом 0:3. На мой взгляд, что-то в команде сломалось. Великолепное начало у Черчесова, а сейчас вот такой конфуз.



То, каким был «Ференцварош» в этих играх — совсем плохо. Наверное, решение об увольнении главного тренера логично. 0:3 от Фарер — катастрофа. По итогам двух матчей никакого превосходства у венгров не было. Думаю, решение обусловлено ещё и тем, что «Ференцварош» упустил шанс на огромные деньги в Лиге чемпионов. Могу ошибаться, но ведь, когда зашёл разговор о том, что Черчесовым интересуются в России, одним из факторов того, что он в итоге остался, было то, что тренеру купили игроков, выполнили его условия. И, видимо, клуб очень сильно разочарован результатом.



Что дальше будет у Черчесова? Есть хорошее резюме в Европе — чемпион Польши, Венгрии. Но, уверен, будет востребованность и в России. Как только будут освобождаться места в РПЛ, его фамилия точно будет в числе кандидатов», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Российский специалист Юрий Сёмин высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского "Ференцвароша".

"Станислав очень хорошо работал в "Ференцвароше", но, по мнению руководства, он допустил грубую ошибку, поэтому произошло такое. Черчесов — тренер высокого уровня", — сказал Сёмин.

Станислав Черчесов тренировал венгерскую команду с декабря 2021 года. До этого специалист пять лет отработал в сборной России, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. Также Черчесов работал в польской "Легии", московских "Динамо" и "Спартаке", а также ряде других команд.

Юрий Сёмин не исключил, что следующим местом продолжения карьеры Черчесова может стать российский клуб.

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес отреагировал на информацию об увольнении главного тренера венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Замечательный специалист и прекрасный тренер, который оставил след в истории российского футбола. Я вчера узнал об этой новости и был удивлён — всего одно поражение и сразу отставка. Уверен, очень скоро он найдёт себе следующую работу и продолжит показывать свой класс», — сказал Фернандес журналистам.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Отставка Черчесова не удивила. Они проиграли команде с Фарерских островов дома 0:3. Это Лига чемпионов, ребята, что вы хотите. Это большие деньги. Так проигрывать дома непозволительно такой командой, у которой есть топ-игроки. Наверное, что-то в команде случилось — в раздевалке проблемы, внутри команды. Руководство так решило, но жизнь продолжается. Можем ли увидеть Черчесова в РПЛ? Все возможно у нас. Не видите, что у нас в футболе творится? Думаю, сейчас возьмёт паузу, если будут предложения, будет рассматривать. Надо отдохнуть, переосмыслить, что и как», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов после увольнения из венгерского клуба захочет продолжить карьеру в Европе, заявил «Матч ТВ» экс главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

— Могу высказать свое сожаление, но такова доля тренера. Результат всегда стоит на первом месте, большинство клубов завязаны на выходе в Лигу чемпионов. Это важно с точки зрения финансов. Наверное, «Ференцварош» и сам Черчесов рассчитывал пройти «Клаксвик», чтобы увеличить клубный бюджет. А также для того, чтобы засветить своих игроков, продать их и заработать. Легко деньги клубам не достаются.

Черчесов подтвердил, что является большим мастером своего дела. Выиграл два чемпионства в Венгрии, хорошо поработал со сборной. Сейчас он передохнет, посмотрит на варианты дальнейшей карьеры и будет двигаться дальше. Не думаю, что увольнение сыграет отрицательную роль на его имидже. Убежден, что он не потеряется после неудачной игры с фарерской командой.

— Черчесову стоит искать варианты в Европе или вернуться в Россию?

— Для него не играет роли, куда идти дальше. Многие специалисты хотят попробовать себя на европейском уровне, сравнить себя с лучшими из лучших. И Черчесов не исключение. Если он не найдет команду по душе в Европе, то вернется в РПЛ, где многие команды с удовольствием примут его, — сказал Игнатьев «Матч ТВ».

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Удивила отставка Черчесова. Но Станислав сам понимает, что это кошмар немного — вылететь от команды, у которой население 10 тысяч. Вроде всё же хорошо складывалось… Наверное, не из-за одного поражения его уволили, а может, такое резкое решение руководства клуба. Так расстроились, что решили Черчесова убрать. Это говорит о том, что в футболе уже всё давно придумано. Когда кто-то начинает кричать, что это гениальный, что-то придумал. Что придумывать? Приехала команда с десятитысячным населением и обыгрывает вас.



Конечно, возможно, что Черчесова увидим в РПЛ. Что у нас невозможно? У нас последний год отличился этими переходами — некоторые люди по два-три раза ходили в разные команды. И ни разу никто не извинился ни перед кем», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил «РБ Спорт», что Станислав Черчесов мог бы принести пользу любому клубу РПЛ, но у «Локомотива» уже есть тренер Михаил Галактионов, который показал хорошую работу.

— Успехом для «Локомотива» станет выполнение задач, которые поставило руководство клуба, — место в тройке и полуфинал Кубка России. Я всегда считал и считаю, что у «Локомотива» есть все возможности бороться за самые высокие места. Финансовые, организационные и человеческие.

— Если у Галактионова не пойдет в этом сезоне в «Локомотиве», Черчесов — хороший вариант на замену?

— В «Локомотиве» есть тренер Галактионов, который весной показал хорошую работу. Я считаю, что любые другие обсуждения не могут иметь место.

— Но Галактионов тогда не работал под сильным давлением, он исправлял сложившуюся ситуацию после немецких специалистов.

— Без сомнения, с него будет другой спрос. Но я надеюсь, что он с ним справится. Другие обсуждения не просто контрпродуктивны, но вредны и могут распространяться только неболельщиками «Локомотива», которые не заинтересованы в его успешном выступлении.

— Вам было бы интересно, если бы Черчесов снова вернулся работать в РПЛ?