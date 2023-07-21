Стало известно, за сколько ЦСКА хочет купить нападающего сборной Чили

Ранее об интересе столичной команды к 25-летнему футболисту сообщил «Чемпионат». По данным Metaratings.ru, Давилой интересуются два клуба из России.

Давила играет за «Леон» с января 2021 года. Всего в составе клуба он сыграл 105 матчей, в которых отметился 33 голами и 13 результативными передачами. В прошлом сезоне нападающий провёл 39 игр, забил 13 мячей и сделал четыре ассиста. Действующее соглашение Давилы с «Леоном» истекает 31 декабря 2024 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 5,5 млн.