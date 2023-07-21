Стало известно, когда Вендел приедет в Россию

Согласно информации журналиста Фабио Алейшо, полузащитник «Зенита» Вендел прибудет в Санкт-Петербург 23 или 24 июля.

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Ранее глава «Зенита» Александр Медведев сообщил о том, что игрок должен быть в расположении команды в соответствии с контрактом.

Вендел находился в отпуске в течение нескольких недель. Медведев сообщил, что у футболиста скончались несколько родственников.

Ранее в сети также появлялась информация о том, что бразильский футболист намерен покинуть «Зенит», а его агент вылетел в Россию для переговоров о возможной продаже в бразильский клуб «Фламенго».