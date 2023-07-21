Жоаозиньо покинул Россию и стал игроком бразильского клуба

Бразильский полузащитник Жоаозиньо заключил контракт с бразильским клубом «Новуризонтино». Об этом сообщает пресс-служба клуба второго дивизиона чемпионата Бразилии.

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С 2011 по 2018 год Жоазиньо был игроком «Краснодара». С 2018 по 2020 год он защищал цвета московского «Динамо», после чего перешёл в «Сочи», где и выступал до конца прошлого сезона. В мае 2023 года черноморский клуб объявил о его уходе.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Жоаозиньо провёл 23 матча, забил три мяча и сделал две результативные передачи. За 12 лет в РПЛ бразильский полузащитник провел 291 матч, забил 40 мячей и выполнил 69 голевых передач.