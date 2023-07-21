Сможет ли «Локомотив» прервать гегемонию «Зенита»

«Локомотив» в РПЛ-2023/2024: прогноз, трансферы-2023, кого купили, кто ушёл, новички, Галактионов, Самошников, Сарвели
Прошлый сезон РПЛ для «Локомотива» – американские горки. Осенью 2022-го команда терпела бедствие и упала в зону стыков. Зимой спасать «Локо» пришёл Михаил Галактионов – и команда преобразилась. Красно-зелёные финишировали восьмыми, а на весеннем отрезке вовсе стали первыми по набранным очкам. Смогут ли москвичи перенести этот темп на новый сезон?
Трансферы «Локомотива»: обменялись форвардами с «Сочи», потеряли несколько легионеров
Главная задача для «Локо» на летнее окно – сбалансировать команду. У клуба хороший состав, нуждающийся в точечном усилении. «Локомотив» на правах свободного агента подписал защитника Илью Самошникова, за € 1 млн (по информации Transfermarkt) приобрёл у «Сочи» нападающего Владислава Сарвели, а также вернул несколько футболистов из аренд. Главный тренер Михаил Галактионов рассчитывает на защитника Александра Сильянова (прошлый сезон провёл в «Ростове») и полузащитника Дмитрия Рыбчинского (играл за «Пари НН»). Также после серьёзной травмы колена восстановился центральный защитник Лукас Фассон.
Кого потерял «Локо»? На правах свободного агента команду покинули вратарь Андрей Савин, защитники Дмитрий Живоглядов (подписал контракт с «Пари НН»), Игорь Смольников, вингер Франсуа Камано, а также форвард Иван Игнатьев (перебрался в «Сочи»). В аренду отправились два легионера – Педриньо («Америка», Бразилия) и Тин Едвай («Панатинаикос», Греция). Единственный трансфер на выход за деньги – Ян Кухта. 26-летний чех прошлый сезон провёл на родине в составе пражской «Спарты». Теперь Кухта присоединился к клубу на постоянной основе. Сумма трансфера – € 2,5 млн.
Входящие и исходящие трансферы ещё возможны. Например, «Локо» интересуется вингером «Спартака» Антоном Зиньковским и Романом Ежовым из «Крыльев Советов». А покинуть железнодорожников могут Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Марко Раконьяц, Дмитрий Куликов и Константин Марадишвили. Сейчас у «Локо» наблюдается переизбыток игроков, небольшая распродажа вполне вероятна.
Матчи «Локо» на старте и прогноз: железнодорожники поборются за золото РПЛ?
В межсезонье «Локомотив» проводил сборы на базе в Баковке. Сыграли несколько товарищеских встреч. «Локо» одержал три победы: над «Волгарём» (4:2), «СКА-Хабаровск» (3:0) и «Квантом» (7:0). Также железнодорожники сыграли вничью с «Иртышом» (1:1) и уступили «Балтике» (0:1). Основная схема по сравнению с весной не изменилась: Галактионов использует расстановку 4-2-3-1. Важная задача для тренера – интеграция новичков/вернувшихся в команду игроков и тонкая настройка тех элементов, что не работали раньше. Оценить, получилось ли это у Галактионова, мы сможем только по ходу сезона.
«Локомотив» стартует домашним матчем с «Рубином». Казанцы только вернулись в РПЛ, по именам команда сейчас – не равный для москвичей соперник. Но важно не страдать недооценкой. В первых пяти турах «Локо» сыграет в гостях с «Факелом», ЦСКА и «Краснодаром», а также примет «Крылья Советов». Непростое расписание.
Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что 18 июля прошла встреча руководства клуба, футболистов, тренерского и административного штабов главной команды. На ней были озвучены цели на сезон: борьба за топ-3 в РПЛ, а в Кубке России – попадание в финал. Старт сезона покажет многое. Если «Локо» наберёт 12+ очков в пяти турах, есть хороший шанс на борьбу за медали/титул.
Бывший полузащитник команды Сергей Гуренко отмечает, что победа «Локомотива» в РПЛ не станет удивлением:
«Не думаю, что озвученные задачи окажут давление, потому что это уже опытная команда. Приходя в «Локомотив», все футболисты понимают цели. Можно это понимать и без озвучивания. Я не удивлюсь, если «Локомотив» станет чемпионом. Не вижу такого, что «Локомотив» кому-то уступает в подборе игроков».
На чемпионскую гонку повлияет не только игровая форма «Локо», но и результаты конкурентов: «Зенита», «Спартака», ЦСКА. Но если красно-зелёные покажут стабильность (как весной), то станут реальными претендентами на титул. Сложился сплав опыта (Гильерме, Дзюба, Миранчук, капитан Баринов) и талантливой молодёжи (Пиняев, Глушенков, Карпукас).
Увидим ли первое в истории золото «Локомотива» без Юрия Сёмина?