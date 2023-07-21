Сможет ли «Локомотив» прервать гегемонию «Зенита»

Прошлый сезон РПЛ для «Локомотива» – американские горки. Осенью 2022-го команда терпела бедствие и упала в зону стыков. Зимой спасать «Локо» пришёл Михаил Галактионов – и команда преобразилась. Красно-зелёные финишировали восьмыми, а на весеннем отрезке вовсе стали первыми по набранным очкам. Смогут ли москвичи перенести этот темп на новый сезон?

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Главная задача для «Локо» на летнее окно – сбалансировать команду. У клуба хороший состав, нуждающийся в точечном усилении. «Локомотив» на правах свободного агента подписал защитника Илью Самошникова, за € 1 млн (по информации Transfermarkt) приобрёл у «Сочи» нападающего Владислава Сарвели, а также вернул несколько футболистов из аренд. Главный тренер Михаил Галактионов рассчитывает на защитника Александра Сильянова (прошлый сезон провёл в «Ростове») и полузащитника Дмитрия Рыбчинского (играл за «Пари НН»). Также после серьёзной травмы колена восстановился центральный защитник Лукас Фассон.

ФК "Локомотив"

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В межсезонье «Локомотив» проводил сборы на базе в Баковке. Сыграли несколько товарищеских встреч. «Локо» одержал три победы: над «Волгарём» (4:2), «СКА-Хабаровск» (3:0) и «Квантом» (7:0). Также железнодорожники сыграли вничью с «Иртышом» (1:1) и уступили «Балтике» (0:1). Основная схема по сравнению с весной не изменилась: Галактионов использует расстановку 4-2-3-1. Важная задача для тренера – интеграция новичков/вернувшихся в команду игроков и тонкая настройка тех элементов, что не работали раньше. Оценить, получилось ли это у Галактионова, мы сможем только по ходу сезона.

ФК "Локомотив"

«Локомотив» стартует домашним матчем с «Рубином». Казанцы только вернулись в РПЛ, по именам команда сейчас – не равный для москвичей соперник. Но важно не страдать недооценкой. В первых пяти турах «Локо» сыграет в гостях с «Факелом», ЦСКА и «Краснодаром», а также примет «Крылья Советов». Непростое расписание.

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что 18 июля прошла встреча руководства клуба, футболистов, тренерского и административного штабов главной команды. На ней были озвучены цели на сезон: борьба за топ-3 в РПЛ, а в Кубке России – попадание в финал. Старт сезона покажет многое. Если «Локо» наберёт 12+ очков в пяти турах, есть хороший шанс на борьбу за медали/титул.

Бывший полузащитник команды Сергей Гуренко отмечает, что победа «Локомотива» в РПЛ не станет удивлением:

«Не думаю, что озвученные задачи окажут давление, потому что это уже опытная команда. Приходя в «Локомотив», все футболисты понимают цели. Можно это понимать и без озвучивания. Я не удивлюсь, если «Локомотив» станет чемпионом. Не вижу такого, что «Локомотив» кому-то уступает в подборе игроков».

ФК "Локомотив"

На чемпионскую гонку повлияет не только игровая форма «Локо», но и результаты конкурентов: «Зенита», «Спартака», ЦСКА. Но если красно-зелёные покажут стабильность (как весной), то станут реальными претендентами на титул. Сложился сплав опыта (Гильерме, Дзюба, Миранчук, капитан Баринов) и талантливой молодёжи (Пиняев, Глушенков, Карпукас).