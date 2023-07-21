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Тренер Овчинников назвал "Динамо" самой унылой командой среди московских клубов

Экс-наставник нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников выразил мнение, что московское «Динамо» показывает самую унылую игру среди всех московских команд. Его слова передает Legalbet.

Экс-главный тренер «Локомотива» назвал самую унылую московскую команду
© РИА Новости

«Какой московский клуб показывает самую унылую и неинтересную игру? «Динамо», конечно, среди московских. Они самые невыразительные. На них было больше надежд в последнее время, что они будут бороться за лидерство в чемпионате», — сказал Овчинников.

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится 21 июля в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. Поединок станет первым в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

В сезоне-2022/23 «Краснодар» оказался выше «Динамо» в турнирной таблице национального первенства: «быки» за 30 туров набрали 48 очков и стали шестыми, столичный клуб финишировал девятым с 45 баллами.

«Краснодар» в прошлом сезоне добрался до Суперфинала Кубка России, где в серии послематчевых пенальти уступил столичному ЦСКА.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что клуб окажется ниже «Краснодара» в РПЛ.

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